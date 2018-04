Innovación pensando en los bebés colombianos

Parte de ser papás es cuestionarse constantemente sobre la ropa que se le pone al bebé, los biberones que usa, el coche en que pasea, la silla de seguridad y por supuesto los pañales, uno de los dilemas más grandes para los padres, quienes en muchas ocasiones no saben que referencia usar ni en que etapa cambiarlos.

En comienzo hay que tener claro que los pañales deben brindarle al bebé comodidad, flexibilidad y una mayor absorción. Pero entre tantos factores adicionales, escoger comienza a ser un dolor de cabeza para aquellos padres que además buscan funcionalidad y la mejor experiencia para los pequeños a la hora de descubrir el mundo.

Martha Lucía Carvajal, Brand Manager de Huggies afirma que la tecnología se ha puesto en función de los pequeños asegurando no solo su comodidad sino un excelente funcionamiento de la prenda. “Hoy en día encontramos pañales que se ponen como ropa interior y se retiran como un pañal normal. Los beneficios de estos productos es que cuentan con un Ajuste perfecto a los movimientos que él bebe realiza durante el día, brindando una mayor comodidad gracias a su cintura elastizada y con 12 horas de absorción para que el bebé pueda explorar el mundo”

Por esta razón, Huggies hace las siguientes recomendaciones para escoger el pañal adecuado:

 Cada niño tiene un tipo de piel diferente, así que es posible que a tu sobrino le quede muy bien cierto pañal, pero a tu bebé no.

 La actividad del bebé cambia con cada etapa, por lo que debes buscar el que se adapte mejor a estos cambios.

 Antes de comprar, fíjate bien en la talla, la cual está determinada por el peso del pequeño.

 Toma en cuenta aquellos que tengan forma anatómica, que se adapten a su

cuerpo y sus movimientos.

 Lo más importante es que mantengas cómodo y seco a tu bebé.

Con el fin de satisfacer tanto las necesidades de las mamás colombianas y la comodidad de sus hijos, Huggies presenta el nuevo Huggies Active Sec Ajuste Perfecto, un pañal que gracias a su cintura elastizada se ajusta a los movimientos del bebé, brindando mayor comodidad y hasta 12 horas de absorción para que él bebe pueda explorar el mundo sin interrupciones. Lo mejor es que su diseño tipo ropa interior, facilita el cambio; se coloca como calzoncito y se retira como pañal, además cuenta con una cinta en la parte posterior la cual permite desecharlo fácilmente.

