No estoy atrapado por el Partido Liberal, estoy feliz allí: De la Calle

El Partido Liberal que es el segundo fuerza política del país y va a la primera vuelta presidencial con un candidato único, aseguró en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Humberto de la Calle Lombana.

Dijo no se siente atrapado y que por el contrario se siente respaldo por una de las principales fuerzas de Colombia.

“No me siento atrapado, y por el contrario me siento apoyado, esto es una cosa realmente insólita, porque primero se decía que yo me había dedicado a tomar Pola, porque estaba absolutamente solo, y ahora que me apoya el partido liberal ahora también estoy solo y atrapado”, subrayó.

Comentó que en el momento en el que se tomó el café con Sergio Fajarlo le aseguró que la prioridad era resolver el tema jurídico y lamentó que el Consejo Nacional Electoral se no haya pronunciado hasta el momento sobre el particular.

Agregó que no se puede quedar esperando una decisión que aparentemente no puede llegar y de ahí que se tenía que tomar una decisión clara sobre la posibilidad de una alianza con Sergio Fajardo.

