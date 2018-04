El agradecimiento, herramienta de abundancia

Agradecer hasta las cosas más insignificantes nos eleva la energía y nos lleva a un estado de vibración mayor que permite que logremos bienestar en nuestro día a día. Conozca las recomendaciones de Karen Hallyday con su diario.

“Si uno logra volver la gratitud un habito, aumenta la sensación de felicidad” la manera en que la autora busco obtener ese habito fue pensando en 3 cosas positivas, aunque confiesa no fue nada fácil. Karen recalcó que la abundancia no solo está en el dinero “Si me quiero sentir abundante, hacer mi lista de gratitud me hará sentir abundante”.

En el libro hay unas tarjetas donde dicen que la persona acaba de recibir un favor desinteresado y lo uno que se pide es hacer un favor por otra persona, para de esa manera generar una cadena de favores “Me he sorprendido a mí misma pensando positivo”.

