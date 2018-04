No hay más crudo, lodo ni agua vertiendo en pozo de La Lizama: Ecopetrol

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, manifestó que lo sucedido con el pozo Lizama 158 fue una situación atípica, y de ahí que en estos momentos se adelanta una investigación interna para establecer que fue lo que realmente pasó.

Comentó que la compañía tiene más o menos unos 10.000 pozos y unos 3.000 se encuentran abandonados o sin ninguna producción en los actuales momentos.

En un año promedio se puede estar abandonando unos 200 pozos y aclaró que Ecopetrol tiene sus técnicos revisando cada una de las instalaciones para evitar que se vuelvan a presentar hechos como el sucedido en Lizama 158.

Añadió que no se va a descansar hasta que el pozo sea sellado definitivamente, cuyo trabajo se viene realizando con un equipo especial que llegó de los Estados Unidos.

“El día viernes a las 6:30 de la tarde el pozo quedo sellado y en ese sentido el afloramiento que estaba a unos 200 metros de la superficie de distancia del pozo dejo también de fluir”, comentó el presidente de Ecopetrol en diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Añadió que es una excelente noticia porque ya no hay más crudo y no hay más lodo que este saliendo del pozo pero aclaró que las labores no han concluido, porque ahora viene la recuperación de las zonas afectadas por el derrame de crudo.

