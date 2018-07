Pentágono libera tercer video de ovni filmado por pilotos

Acaba de ser liberado el tercer vídeo del Pentágono, por medio de To The Stars Academy, y tal como lo había dicho Luis Elizondo, quien tuvo a su cargo un Proyecto del Pentágono de 22 millones de dólares, para investigar las amenazas que podrían representar los OVNIs para la seguridad nacional. To The Stars Academy ha sido fundada por el Rock Star Tom DeLonge, de la banda Blink 182, y se ha dedicado a informar casos OVNI juntamente con Elizondo.

Este nuevo vídeo, denominado GO FAST, fue grabado por un caza F / A-18 Super Hornet de la Marina de Estados Unidos, usando un equipo llamado Raytheon ATFLIR Pod, en la costa este de Estados Unidos, en el año 2015. Al iniciar el vídeo podemos percatarnos que el sensor se encuentra en infrarrojo, lo que muestra regiones de color negro como las más calientes. Este sensor tiene dos modos de imagen: infrarrojo de media onda y visual. Tiene una alta resolución y puede ubicar y designar objetivos a distancias superiores a 40 nm. Las imágenes de vídeo representan la imagen que se muestra en la cabina del piloto y los operadores de sistemas de armas (WSO).

Lea más

Le puede intgeresar