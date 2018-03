Liberales están molestos con César Gaviria por viaje en plenas elecciones

El ex presidente César Gaviria, director del Partido Liberal, viajó a Dubái en plena campaña electoral, lo que generó molestias entre los candidatos para las elecciones del 11 de febrero. No solo lo necesitan para que los apoye, sino también para que gire recursos del partido a los candidatos, algunos de los cuales afirman que el ex mandatario maneja el dinero de la colectividad como si fuera suyo, dice Darcy Quinn en sus secretos, que puede escuchar en el archivo anexo.

