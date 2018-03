Johana Bahamón: “Las cárceles también son centros productivos”

Johanna Bahamón le ha dado un vuelco a su carrera artística como actriz para ayudarles a las mujeres recluidas en las cárceles de Colombia: “ha sido una experiencia increíble el trabajo con mujeres de las cárceles, hemos trabajado en 27 centros de reclusión y más de 3000 personas”.

El trabajo de Johanna está centrado en tres líneas: la primera es ‘Crecimiento Personal’, la cual se basa en el apoyo para la rehabilitación de adicciones; la segunda es ‘arte interno’, que se centra en la readaptación por medio de las artes escénicas y cultura; y, por último pero no menos importante, es ‘trabajo interno’, que se basa en que las cárceles también sean centros productivos.

Dicen que no hay satisfacción más grande que la del deber cumplido y esto le pasa a esta artista con su actual rol: “cambiar el bien individual por el bien común, es una satisfacción”. En el marco del congreso ‘Women Working For The World’, la actriz estará en un panel con Johana Jiménez, quien apoya la pena de muerte para violadores de niños.

