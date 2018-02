'La Mamá del 10', una historia de lucha por los sueños

Caracol Televisión estrenará su nueva novela ‘La Mamá del 10”, la cual se trata de todas aquellas situaciones por las que pasa un futbolista para llegar a ser un jugador ‘Top’ y de los sacrificios que hacen las madres para ayudar a cumplir estos sueños . Sus protagonistas nos acompañaron en ‘Dos y Punto’.

“Es como tener un bebé y presentarlo a la sociedad”, es lo que siente Karen Hernández, horas previas a que los colombianos vean el primer capítulo de esta producción que muestra la tenacidad de las mujeres de nuestro país y las cualidades deportivas de los nacidos en el pacífico colombiano.

Sergio Herrera, quien hará de Víctor Manotas, disfruta de la felicidad que transmiten aquellos jugadores en el terreno de juego “yo prefiero los jugadores como Ronaldinho y Neymar”, esto fue una de las cosas que quiso transmitir a través de su personaje.

La actriz nos confesó que esta no será otra historia de drama: “A esta mujer le gusta sobreponerse a las situaciones” y es que el venir a probar suerte en Bogotá no es para nada fácil y de eso es consciente ‘Tina’.

Para Sergio, el papel de protagonista no fue su principal reto en esta novela: “lo que sí me tiene preocupado es el acentuó chocoano”, pues aunque su personaje creció en la capital, su esencia y raíces son del Pacífico, por lo que no desea caricaturizar estas características.

“El fútbol lo he conocido más como actriz, pero que sea experta no, que juegue, sí”, comentó la artista, quien eligió como referentes a sus familiares que son madres para realizar este personaje: "yo tengo una esencia maternal a la hora de interpretar este tipo de personajes", añadió.

