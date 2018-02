Carmenza González y un personaje que le sacó lágrimas

Carmenza González actualmente hace el papel de Graciela Forero, la mamá de Jaime Garzón en la novela de RCN. La actriz pasó por los micrófonos de Dos y Punto para hablar sobre este bonito pero a su vez polémico proyecto y de sus nuevos proyectos en el teatro.

El papel de Graciela Forero se caracteriza por la dureza propia de las madres de esa época. Carmenza lo tenía claro desde el principio además por los consejos de su director: “Cuando recibí el papel me dijeron que uno de los personajes más amados por Jaime era su mamá, pero también el más difícil”.

"Me asusté mucho cuando me llamaron para hacer el casting de Garzón Vive. Era el sueño de mi vida", dijo, y agregó pues no era para menos actuar en una novela sobre uno de los personajes más amado y recordado por la sociedad colombiana, además de que no era el tipo de papeles al que está acostumbrada hacer.

Una serie que desde el inicio fue polémica por la negación de la hermana de Jaime Garzón, así como el posterior arrepentimiento de parte de uno de los hermanos por lo que se mostraría “Esta serie la hicimos con un cariño y respeto especial por la familia", afirmó la actriz.

‘Capacho’, como es llamada por sus mejores amigos, cuando llegaba a su casa para estudiar el personaje le daban ganas de llorar al pensar que Jaime no está con nosotros: “He aprendido mucho de Jaime, me he re contra enamorado”, dijo, señalando que Jaime es un personaje que pareciera que lo que decía hace algunas épocas lo dijera hoy en día.

Carmenza estará presentando 'La Historia del Señor M', donde nuevamente hará de mamá. “Yo siempre estoy haciendo teatro, estaremos presentándola el 14, 15 y 22 de marzo en el Teatro Colón” y será una obra tipo documental.

Comentarios