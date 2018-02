Mi Banda Sonora con Víctor Mallarino

Nuestro queridísimo Víctor Mallarino abrió el corazón a los oyentes de A vivir que son dos días y reveló, en una entrevista exclusiva, detalles de su vida personal, familiar y amorosa.

El Bogotano es una de las figuras más representativas de la televisión Colombiana. Además de ser hijo del actor de teatro y radio, y pionero de la televisión Víctor Mallarino.

Reviva a cabalidad la emoción de escuchar la vida de uno de los grandes de Colombia a través de la música, solo en Mi Banda Sonora.

MI BANDA SONORA VICTOR MALLARINO 2018

Negra sombra-Luz Casal y Carlos Nuñez

La leyenda del tiempo-Camarón

Segundo movimiento de la novena sinfonía-Beethoven

Satisfaction-The Rolling Stones

Eleanor Rigby-The Beatles

Vietnam song-Country Joe and the fish

The Boxer-Simon & Garfunkel

Cecilia-Simon & Garfunkel

Killer Queen-Queen

Concerto Grosso a lla rustica-Les Luthiers

Going to California-Led Zeppelin

Guantanamera-Fania

Shine on your crazy diamond-Pink Floyd

Beautiful Boy-John Lennon

Bare Necesites (música del libro de la selva)

All you need is love-The Beatles

