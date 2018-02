Blanca Uribe: Ahora en la vejez disfruto más del piano

Blanca Uribe tiene una amplia experiencia sentada ante un piano y aunque es a lo que se dedica desde hace gran tiempo, aún lo disfruta como si fuera la primera vez. La pianista habló con Dos y Punto previo a su show en el Teatro Colón el 23 de febrero a las 7:30 p.m.

19 años tenía Blanca Uribe cuando participó por primera vez en un concurso de piano y ahora con 77 años de vida sigue sintiendo los nervios propios antes de un recital: “uno se pone muy nervioso antes de la hora del concierto por más que haya tocado mil veces”, y confesó que aún así es feliz sintiendo esas ansias.

Algo curioso pasa por su cuerpo cada que ensaya sin su piano y recuerda una partitura: “trato de sentir el teclado, hago pasajes en la mente y ahí es cuando siento una molestia en el brazo, es como si el cerebro dijera 'me manda la orden pero no está tocando el piano' es raro”.

No es una mujer vanidosa con sus manos, aunque son instrumento primordial para poder tocar el piano: “no, yo tengo mucha suerte y es que las manos no me sudan, a veces me echo un poquito de crema y me hago un masaje previo al concierto para calentármelas”, y en medio de risas confesó que con la manos no es muy buena en la cocina.

Las boletas para el show de esta gran músico serán distribuidas por Tu Boleta y se podrán disfrutar obras de artistas como Bethoveen.

