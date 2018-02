Fito Páez: Dejé de leer para escribir, dejé de escuchar música para hacerla

Fito Páez uno de los artistas argentinos más importantes en la música rock, paso por los micrófonos de ‘Dos y Punto’ para hablar su más reciente disco “La Ciudad Liberada” un álbum que fue presentado en un concierto de manera repentina ante miles de personas en Rosario, Argentina.

“Surgió de una manera caótica, se escriben las canciones en medio de la vida”, confesó el artista sobre su trabajo lleno de canciones con mucha energía y el cual pensó en un principio interpretarlo solo con piano “Inicio como un Rodolfo II”. Pero en año y medio la idea de un proyecto puede cambiar “en idas y vueltas, muchas versiones de una canción la idea cambio”

El maestro aún no sabe de dónde le siguen surgiendo ideas para que en un mundo donde los artistas prefieren sacar un sencillo antes que un álbum el haga producciones de 18 canciones “anda a saber si la muerte de mi madre no es un motor para escribir o quizás puede ser la rabia que te produce ver el mundo”

Lea también: Sebastián Eslava con sangre de torero pero alma de actor

Ya muchos catalogan este disco de Fito, como el mejor en muchos años, además porque de una manera muy alegre trata temáticas bastante complejas de la sociedad humana: “El otro día hablando con una amiga me dijo hiciste un álbum muy feliz en un momento de mucha tristeza”. Afortunadamente el artista pasa por un momento personal lleno de plenitud “Me gusta poder representar eso”, expresó.

“No quería pensar tanto en el espectador, sino que el espectador este pendiente de lo que yo pienso” fue al punto el que llego Páez después de mucho pensar cuantas canciones tendría su nuevo álbum “busqué hasta en la numerología, al final pensé si les gusta bien” comentó en medio de risas.

“Wow, Wow, Wow” es la canción quizás más anecdótica de este nuevo trabajo, puesto que en los créditos dice “escrito por: Fito Páez y Piti Álvarez en sueño” a raíz de que una vez en medio de un sueño se le apareció el cantante argentino y le inspiró la canción “Esta Piti en un salón blanco con una guitarra cantando y mientras yo estoy en el piano pero la melodía era de él”.

Lea también: Totó la Momposina: han tratado de acabar con el acervo popular

Un artista al que admira totalmente es Charly García tanto así que cuando escucha una canción de él se pregunta ¿Cómo no se me ocurrió a mí antes? Una de sus canciones dice que el reggaetón ganó “La verdad a mí me ofende” pero con la tranquilidad de que lo agarró en el mejor momento de su vida.

Para finalizar Fito confirmó en ‘Dos y Punto’ que en septiembre estará visitando tierras colombianas para presentar su nuevo hijo musical, aunque buscará asistir a la Feria del Libro en Bogotá antes para presentar su último libro “Cuadrare el viaje en abril y hablamos por un rato mas largo”.

Comentarios