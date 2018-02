Sebastián Eslava con sangre de torero pero alma de actor

‘Marlon Moreno’ es su actual papel en la serie ‘Paraíso Travel’ del canal RCN. Aunque parece joven, su experiencia en la pantalla chica es amplia y para recordar su primer papel debemos devolvernos hasta Francisco El Matemático.

De su padre, el torero Pepe Cáceres, poco recuerda, pues murió cuando él tenía tan solo 2 años, pero de algo que si está seguro es que fue un gran hombre “a él lo recuerdan porque ayudo en temas sociales (…) La mejor herencia que te puede dejar un papá es que por donde vayas te abran las puertas”.

El no tener a su padre lo volvió demasiado apegado a su madre, por lo que cree el desarrollo su vena artística “desde muy chiquito estuve rodeado de arte porque mi mamá es una gran artista” además en el colegio no fue el más disciplinado “en lo único que me iba bien era en el arte o en los deportes”, afirmó el actor.

En el 2005 decidió empacar maletas e irse a estudiar actuación ha Estados Unidos cuando volvió debió esperar casi por 10 años para tener su primer papel principal en una telenovela: “La Niña fue mi primer protagónico y fue quien me puso en los ojos de la gente”.

Actualmente dos son los grandes sueños de Sebastián, uno es el de ser director de una película. Por eso poco a poco desarrolla un proyecto que es hacer una película sobre su padre: “Entrene en España el cómo ser torero, viví la experiencia”. Y su segundo sueño es el poder actuar en Hollywood.

