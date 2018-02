Mi Banda Sonora Con Fernando Panesso

Conozca a detalle la vida del funcionario público Fernando Panesso, quien en una charla para ‘A vivir que son dos días’ nos reveló cómo afrontó la violencia de Pablo Escobar mientras era gobernador de Antioquía.

En esta entrevista exclusiva el invitado también nos contó detalladamente cuál es su relación con la salud, pues hasta el día de hoy ha sufrido de dos infartos que lo han dejado al borde de la muerte.

Además, reviva el play list de la la banda sonora de Fernando Panesso, quien tiene un gusto muy exquisito por el Jazz.

MI BANDA SONORA FERNANDO PANESSO

Romance de mi destino-Julio Jaramillo

Yo nací para ti-Jaime R. Echavarría

Estelita-Leo Dan

Voy-Olga Guillot

Por si no te vuelvo a ver-Maria Grever

Roberto Ruiz-Billos Caracas boys

Juanita Bonita-Billos Caracas boys

El bayón de Madrid-Nelson Henriquez

Usted-Los Tres Diamantes

Mia-Armando Manzanero

Escríbeme-Roberto Yanés

Encadenados-Lucho Gatica

El despertar-Marco Antonio Muñiz

La noche-Joe Arroyo

I just called to say I love you-Stevie Wonder

En una esquina habanera-Hansel y Raul

La historia de un amor-Lucho Gatica

El alma en los labios-Julio Jaramillo

Piensa en mi-Agustín Lara

Únicamente tu-Felipe Pirela

