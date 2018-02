Tabata, una perrita motera

Un video donde una perrita es transportada con todos los cuidados en una moto conmovió a los animalistas y no animalistas en las redes sociales, en ‘Dos y Punto’ charlamos con Darío Lozada uno de los protagonistas de este video.

Tabata, como se llama el animal protagonista del video, acompañaba a su amo a entregar un pedido de tóner para impresora antes de dirigirse para la casa el día lunes, pero ese no fue el día que Darío vio el video: “me di cuenta hasta el jueves que me habían grabado, fue un amigo quien me lo envío”.

“Hay un vacío legal, la norma dice que no se permite llevar paquetes sobredimensionados que le obstruyan la vista,” es por eso que transporta con toda la tranquilidad a su fiel compañera y a aunque hay quienes lo tildan de irresponsable él no lo considera así.

Sobre como acopló su moto para transportar a la perra, confiesa que no es nada especial y que hay muchos moteros que le piden consejos “Yo le mande a hacer una maleta para la perrita, en una tienda de jardinería le compre unas gafas que se acoplan a su hocico, pero no hay nada especial para motos y los animales”.

