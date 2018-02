Listografía: ¿Cuáles son sus mañas para ver series de televisión?

1) No me molestan los spoilers ni que me sean infieles en las series: Santiago Rivas

2) Yo no puedo ver el último capítulo de una serie hasta que no esté lista la siguiente temporada: Uschi Levy

3) Puedo ver varias series al tiempo: Diana Montoya

4) Termino de ver una serie y debe ver un capítulo de algo más ligero: Santiago Rivas

5) Si hacen referencia a cierto sitio o algo así debo parar e ir a ver si esa referencia es cierta: Uschi Levy

6) Al terminar de ver las series debo ver todos los reviews que hayan realizado: Diana Montoya

7) Tengo una tableta exclusiva para ver las series: Santiago Rivas

8) Para ver una serie nueva debe tener mínimo 4 temporadas: Uschi Levy

9) No puedo ver las series si no es en una pantalla grande: Diana Montoya

10) Me gusta tener una serie que solo vea yo: Santiago Rivas

11) No veo series de ciencia ficción: Uschi Levy

