En los zapatos de un "escobita" los encargados de mantener limpia la ciudad

La jornada de un operador de barrido inicia a las 5 y 30 de la mañana, se reúnen en lo que ellos llaman 'cuartelillos' donde se preparan, reciben capacitación y los materiales que se utilizarán para trabajar.

Cada operario de barrido sale con un cono, una escoba y una pala desde las seis de la mañana y se comienza a trabajar en la zona asignada.

"Acomodamos la herramienta, luego nos desplazamos hacia la ruta que en este caso será en el barrio Los Ángeles de Engativa, tenemos un cepillo para barrer, una pala para recoger y un cono para que nos vean los conductores y sepan que estamos trabajando", manifestó Henry Camargo, operador de barrido la empresa Bogotá Limpia.

La jornada se extiende inicialmente durante toda la mañana hasta las 10 cuando se hace un receso para hidratarse ya que el trabajo físico les produce mucha sed, luego a las 12 del día paran para almorzar hasta la 1 de la tarde, el trabajo después finaliza a las 3 de la tarde.

"Yo no me quedo dormido desde muy pequeño estoy trabajando, me gusta hacer esto aunque a uno le da miedo a veces que lo coja un carro porque se han presentado accidentes", agregó.

Un operador de barrido gana el salario mínimo y tiene todas las prestaciones de ley, en Bogotá hay alrededor de 3.000 operarios de barrido de todas las empresas de aseo y son ellos quienes recogen la basura en las calles para evitar que las alcantarillas se tapen y los andenes se vean limpios.

Comentarios