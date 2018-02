Habitantes de Fontibón amenazan con llevar basuras a la Avenida El Dorado

El desespero de los habitantes de la localidad de Fontibón por la gran cantidad de basuras sin recoger en sus principales vías los llevó a darle un ultimátum al alcalde Enrique Peñalosa: si a más tardar el próximo domingo no se ha superado esta emergencia sanitaria, llevarán todos los desperdicios y los arrojarán en la Avenida Eldorado.

Según dijo el edil Julio Acosta, “ya se cansó de que no nos pongan atención porque no hemos protestado, pero ya no aguantamos más. No hemos protestado esperando a que la Alcaldía nos escuche, pero no aguantamos más. La situación es verdaderamente crítica”, aseguró.

Acosta dijo que hace más de una semana no se ve un carro de basuras en el sector, y ya hay varios casos de enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores. El edil dijo que “es preocupante” la situación en los entornos escolares de colegios, jardines infantiles y hogares geriátricos.

