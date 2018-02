“Gracias a Dios que apareció Mario, él me salvó la vida”: Francy Layton

Francy Layton, la muJer que fue víctima de un asalto en la calle 106 con Autopista Norte de Bogotá y que salió ilesa gracias a que apareció de repente el escolta Mario Muñoz, narró los difíciles momentos que vivió cuando fue abordada por dos delincuentes.

“Había mucho trancón, de pronto se me subieron dos tipos al carro, uno de ellos estaba encima de mi timón, ya me había lanzado un apuñalada a mi mano izquierda. Lo que hice entonces fue gritar, pedir auxilio y comencé a forcejear”, narró esta mujer de profesión contadora.

Francy no escuchó los disparos que hizo Mario, solo vio pasar curiosos muchos carros pero nadie la ayudó.

“Ellos (los delincuentes) pensaron que tenían a una mujer sola, indefensa, fácil de amenazar, ultrajar, maltratar, pero no me dejé intimidar y gracias a Dios apareció Mario porque si no, hoy no tendría vida”, afirmó.

Francy agregó que después del incidente quedó muy afectada, “siento que la vida me ha dado muy duro, este ha sido un golpe más en mi vida pero muy traumático, no he podido manejar ni mirar el carro, esto es muy complejo, es muy difícil”, contó.

