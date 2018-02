“Es el escalofrío más grande que he sentido en mi vida”: escolta Muñoz

“Es el escalofrío más grande que he sentido en mi vida”, afirmó en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el escolta Mario Muñoz, el mismo que por proteger a una ciudadana que era víctima de un asalto al norte de Bogotá disparó contra un delincuente causándole la muerte.

Muñoz, al servicio de la Unidad Nacional de Protección, dijo sentirse tranquilo a pesar de que ayer se presentó a entrevista ante la Fiscalía General. “La tranquilidad es total cualquiera sea la decisión dela Fiscalía, internamente siento paz por haber defendido a una mujer indefensa”, aseguró el escolta.

Muñoz narró que cuando él se desplazaba en el vehículo asignado para su trabajo, vio a dos hombres agrediendo a una mujer que gritaba y pedía auxilio. “Me acerqué, me identifiqué, uno no piensa en lo que puede suceder. Creo que la señora no esperaba que apareciera alguien de la nada para ayudarle porque todo mundo pasaba y la miraba”, agrega el escolta.

Y agrega que sintió un escalofrío muy grande, pues pensó que a la víctima la estaban degollando.

“Uno de los dos se vino a atacarme, yo hice un disparo al piso, pero se vino fue a agredirme, entonces me tocó neutralizarlo. Los que trabajamos en protección no queremos lastimar a nadie, pero si él no me ataca no le pasa nada”, afirmó el guardaespaldas.

Mario dijo que tras su acción ha recibido varias felicitaciones de sus jefes, de la mujer que defendió y hasta del presidente Juan Manuel Santos. No obstante, aseguró que él y su familia han tomado todas las medidas de seguridad teniendo en cuenta que el delincuente muerto formaba parte de una banda de asaltantes muy bien organizada.

