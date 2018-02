Arelys Henao: “Tanta violencia viene de la falta de amor en los corazones"

La cantante de música popular, quien a inicio de año estreno la canción “No debemos callar”, es consciente de que ésta tiene una letra fuerte: “Es una canción donde la letra lo dice todo, una mujer toma la decisión de dejar a su esposo porque no quiere ver sufrir a sus hijos y por no ver al hombre que ama en la cárcel”, dijo aceptando que por esa misma severidad de su letra es que la canción y la campaña tuvo tanta acogida_ “No paraba de recibir videos de mujeres uniéndose a esta iniciativa”.

La canción nace de un drama familiar de Arelys Henao: una sobrina de su esposo que tenía 23 años fue asesinada cuando el marido de la mamá fue en busca de ella, pero al no encontrarla, degolló a la hija, la cual deja una bebe de 5 años. La artista habló sobre un detalle sucedido antes del triste desenlace, y que jamás había contado a los medios: “Dos noches antes de la muerte de la niña, soñé con mucha sangre, me levante muy sobresaltada y estuve muy angustiada todo el fin de semana”.

Es por eso que Arelys hace un llamado a sus colegas, para cambiar las letras de la música popular: “Qué rico donde los hombres que cantan música popular decidieran cambiar las letras, no solo cantina, sino letras sociales y de amor”.

La reina de la música popular participó en nuestro karaoke y eligió "No te pido más", canción de Helenita Vargas, quien es su icono más grande en la música popular: “Mi vestimenta viene de ella. Una vez me dio tres consejos: uno de ellos es que la gente paga por ver lentejuelas”, aseguró la cantante.

