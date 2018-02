Linda Palma: “Yo quería estar recuperada a los dos días"

Linda Palma, quien fue presentadora en la primera temporada de ‘A Otro Nivel’, habló sobre la enfermedad que sufre, esclerosis múltiple, y como la afrontó: “Siempre fui consciente de que iba a salir de ahí”, dijo. También expresó que fue lo más difícil de su enfermedad: “Yo quería estar recuperada a los dos días y eso me costó bastante”.

“Antes pensaba que era mucho más fácil la sección de Entretenimiento, pensaba que era tener una cara linda y unas buenas piernas. Pero en realidad implica estudiar, prepararse y aprender sobre un tema”, comentó la barranquillera sobre su nueva faceta como presentadora de farándula en Noticias Caracol.

La también modelo confesó lo duro que es presentar un reality y ver a los concursantes que quedan eliminados: “Me divierten los reality show porque conozco las historias de vida de los concursantes (…) aunque sufro demasiado porque no tengo ningún poder de decisión, lloro por el que pasa, por el que sale”.

“Me encantaría hacer una pausa, irme de viaje y disfrutar. Desde pequeña mi sueño ha sido ir a Grecia”. Este es uno de los deseos de Linda Palma junto con su novio, algo que no ha podido realizar debido al acelerado ritmo de vida que lleva: “Aunque también me gustaría ir a Ruanda y caminar en medio de los gorilas, me parece tierno”, comentó en medio de risas.

