Centro Democrático y Partido Liberal con mayor intención de voto a Senado

Los colombianos aún están indecisos sobre por quién votar en las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo de 2018, en las que los partidos Centro Democrático y Liberal tienen la mayor intención de voto. Así lo señala la encuesta Polimétrica, realizada para Caracol Radio y Red Más Noticias, en alianza con Cifras & Conceptos que dirige César Caballero.

Según el estudio, cuya recolección de datos se realizó entre el 24 y el 28 de enero de 2018, el 34% ya tiene decidido por quién votará el 11 de marzo, el 45% no tiene claro por quién lo hará, el 17% no sabe y el 4% no responde.

Bajo esa situación, a la pregunta ¿si las elecciones para Senado fueran mañana usted votaría por una lista del partido…?, los encuestados respondieron así:

Por el Centro Democrático, 15%

Por el Partido Liberal, 14%

Por Cambio Radical, 10%

Por el Partido Conservador, 6%

Por el Partido Verde, 5%

Por el Partido de la U, 5%

Por el Polo Democrático Alternativo, 2%

Por el Partido MIRA, 2%

Por Opción Ciudadana, 1%

Por Progresistas, 1%

Por el Partido Farc, 1%

Por la Unión Patriótica, 1%

Llama la atención que el 24 por ciento responde que no vota por ningún partido, la intención por el voto en blanco es de 2%, por otros partidos el 3% y no sabe o no responde el 8%.

A la pregunta, ¿en marzo de 2018, por quien piensa votar al Senado?, en su orden responden así:

Álvaro Uribe, Antanas Mockus, Arturo Char, Richard Aguilar, Honorio Enriquez, Jorge Robledo, Efraín Cepeda, Rodrigo Lara, Fernando Nicolás Araújo, Myriam Paredes, Paloma Valencia, Antonio Sanguino, Guillermo García Realpe, Iván Cepeda, Juan Carlos García, Miguel Amín Escaf, Manuel Guillermo Mora, Germán Hoyos, Antonio José Correa y Carlos Humberto Isaza.

La encuesta Polimétrica fue realizada por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y RED+ Noticias. Se hizo entre el 24 y el 28 de enero de 2018 mediante entrevistas presenciales en hogares a 2.813 personas residentes en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Bogotá, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. Para este estudio fueron consultados hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en las ciudades que conforman el ámbito geográfico del estudio. Se estima un total de 19,7 millones de votantes activos. El margen de error máximo esperado es de 4,6%, con una confiabilidad del 95% para fenómenos observados en la población con una frecuencia mínima de 20%. (VER FICHA TÉCNICA).

