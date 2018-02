Se afianzan Fajardo y Petro en intención de voto para las presidenciales

Un empate técnico presentan los aspirantes presidenciales Sergio Fajardo y Gustavo Petro, quienes encabezan la encuesta sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de abril próximo, en primera vuelta, según la encuesta Polimétrica de enero de 2018, divulgada este jueves 1 de febrero por Caracol Radio y Red Más Noticias.

Luego aparecen Germán Vargas Lleras, Iván Duque, Humberto de la Calle y Marta Lucía Ramírez, según la encuesta realizada entre el 24 y el 28 de enero de 2018.

A la pregunta, ¿por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría? los ciudadanos respondieron así:

Sergio Fajardo, 19%; Gustavo Petro, 16%; Germán Vargas Lleras, 10%; Iván Duque, 8%; Humberto de la Calle, 5%; Marta Lucía Ramírez, 5%.

Posteriormente aparece Clara López, con 4%, pero ya desistió de su aspiración presidencial y será fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle.

Luego están Alejandro Ordóñez, 3%; Piedad Córdoba, 1%; Juan Carlos Pinzón, 1%; Carlos Caicedo, 1% y Rodrigo Londoño (Timochenko), 1%. La intención de voto en blanco es del 7%, mientras que un 3% adicional votaría por otros candidatos y el 16 por ciento responde que por ninguno de los candidatos.

En el histórico de las encuestas el mayor crecimiento lo tiene Iván Duque, quien sube 6 puntos, Sergio Fajardo cuatro puntos, Marta Lucía Ramírez tres puntos y Alejandro Ordóñez gana un punto porcentual.

En cambio, Humberto de la Calle pierde 5 puntos, Vargas Lleras cuatro puntos, Petro un punto y Carlos Caicedo un punto porcentual.

MAYORÍA SIN PARTIDO

Llama la atención de esta encuesta Polimétrica que la mayoría de los consultados, el 46%, dice que no tiene afinidad con ningún partido, mientras que el 12% declara su afinidad con el Partido Liberal, el 10% con el Centro Democrático, el 6% con Cambio Radical, el 6% con el Partido Conservador, el 5% con el Partido de la U, el 3% con los verdes, el 2% con el Polo, y con el 1% los partidos Mira, Progresistas y Opción Ciudadana.

No marcan ningún porcentaje la Unión Patricótica ni el partido Farc, mientras el 4% dice que no sabe o no responde y el 3% menciona otros partidos.

LOS DE MEJOR IMAGEN

La encuesta también pregunta sobre imagen favorable y desfavorable de cada uno de los aspirantes presidenciales.

A nivel de imagen favorable aparecen Fajardo (41%), Petro (33%), Vargas Lleras (27%), De la Calle (26%), Marta Lucía (25%), Iván Duque (19%) y Alejandro Ordóñez (16%).

La imagen desfavorable más alta la tiene Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ (81%), Piedad Córdoba (74%) Carlos Caicedo (69%) Germán Vargas Lleras (60%), Gustavo Petro (55%)

La encuesta también señala que el 48% de los ciudadanos ya decidió por quien votar en la primera vuelta de la elección presidencial, que se hará en abril próximo. El 38% no ha decidido, el 13% no sabe y el 3% no responde.

Y cuando se pregunta por quien NO votaría, primero aparece ‘Timochenko’ con el 52%. (LEA RESULTADOS COMPLETOS DE LA ENCUESTA, EN EL ARCHIVO ANEXO)

La encuesta Polimétrica fue realizada por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y RED+ Noticias. Se hizo entre el 24 y el 28 de enero de 2018 mediante entrevistas presenciales en hogares a 2.813 personas residentes en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Bogotá, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. Para este estudio fueron consultados hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en las ciudades que conforman el ámbito geográfico del estudio. Se estima un total de 19,7 millones de votantes activos. El margen de error máximo esperado es de 4,6%, con una confiabilidad del 95% para fenómenos observados en la población con una frecuencia mínima de 20%. (VER FICHA TÉCNICA).

