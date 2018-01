Tensión, trabajo en equipo y azar: Andrea Serna se ilusiona con The Wall

Andrea Serna siempre ha sido la cara de grandes proyectos de la televisión, por eso verla en el concurso The Wall es una garantía:

"A estas alturas se elige con más cautela, no me da pena decir 'no' (a las propuestas). Soy una profesional diciendo 'no'", confesó en Dos y Punto.

Andrea Serna respondió a las preguntas del equipo de Dos y Punto. / Caracol Radio

Según Andrea, el concurso que inicia este martes en Caracol Televisión tiene su máxima tensión en el "momento de confiar en el trabajo de la pareja (...) firmar el contrato es la clave de The Wall".

"Yo no sé mucho de las redes sociales, lo hago 'orgánico'... estoy al frente de mis cuentas y comparto algunas cosas con los seguidores", señaló Andrea. / Caracol Radio

Ella ha sido la presentadora de varios programas de televisión, pero lo pensaría dos veces antes de ser una participante: "Yo soy malísima para los juegos (...) no tengo la sed de competencia, a un concurso de pronto iría, pero a un reality nunca", dijo.

"A mí el halago me da como pena... no sé cómo reaccionar, menos mal cuando empecé no había esta locura de las redes sociales", confesó Andrea en Dos y Punto. / Caracol Radio

Además de la televisión, Andrea se refirió a su faceta como empresaria y diseñadora de una línea de zapatos... y a su mejor rol, el de ser mamá:

"La gente que me habló de ser mamá se quedó corta. Estoy feliz como mamá", señaló.

