Guillermo Arriaga: "Mi inspiración es el caos"

A Guillermo Arriaga lo recordamos, principalmente, por el guión de la película Amores Perros, pero sus novelas también son una muestra de la variedad de perspectivas que tiene en cuenta a la hora de sentarse a escribir.

"Un libro es un barco donde te subes y no sabes a donde te lleva", dijo a Santiago Rivas desde el Hay Festival. "Mi primera novela la escribí desde el punto de vista de un tipo que detesto (...) pero no se puede caer en el error de odiar a tus propios personajes, agregó.

Además, aseguró que no le gusta tener controlados sus escritos, sino encontrar novedades en el camino:

"Mi inspiración es el caos, Yo no llego a escribir una novela sabiendo qué va a pasar, me gusta que la historia me sorprenda", señaló.

