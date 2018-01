Hay que golpear el fondo de las bandas para detener el delito: experto

Los puntos comerciales, logísticos y financieros son los más afectados por la inseguridad en la ciudad de Bogotá, reconoció el profesor de la Universidad Central, Andrés Nieto.

Señaló que esto se presenta porque las bandas de ladrones encuentran más facilidades para cometer sus actividades criminales y lograr sus botines.

“Lo que preocupa y tiene que llamar la atención en Bogotá no es un hurto en particular, no es un delito en particular sino que estamos frente a una ciudad que necesita una política pública de seguridad integral y que no tiene”, comentó el analista.

Advirtió que hay una problemática clara y que es el déficit de integrantes de la Policía Nacional a lo que se suman las barreras existentes para presentar una denuncia.

