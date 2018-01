Así se vivió la entrega de los Grammy 2018

El gran ganador de la noche fue Bruno Mars quien se alzó con 6 premios: Grabación del año: 24k Magic, Album del año: 24k Magic, Canción del año: That´s what I Like, Mejor interpretación de r&b: That´s what i Like, Mejor álbum de r&b: 24k Magic, Mejor canción r&b: That´s what i Like.

Los colombianos también tuvimos un espacio de protagonismo a través de la barranquillera Shakira llevándose el “Mejor Album Pop Latino” con “El Dorado”

· La entrega de los Grammy tuvieron momentos inolvidables, aquí algunos ha destacar:

Lady Gaga quien al frente de su piano interpretó la nueva versión de “Joanne” en homenaje a su tía fallecida por Lupus además del tema " A Million Reasons”

Aunque se marcharon con las manos vacías, la presentación de Luis Fonsi y Daddy Yankee fue espectacular poniendo a bailar a los asistentes al Grammy.

Pink también estuvo en el escenario al igual que artistas como Sting acompañado de Shaggy; Elton John al lado de Miley Cyrus mostrando la imagen de niña buena.

Un momento importante y emotivo lo protagonizaron la artista Kesha quien respaldada por otras grandes de la música interpretaron el tema "Praying" que habla de los abusos que recibió, según la misma artista por parte de su productor. Esto lógicamente fue parte del apoyo al movimiento "Times Up". La mayoría de los asistentes llevaron la rosa blanca en apoyo a la campaña "Times Up" protestando por los acosos y abusos sociales que son millones de mujeres víctimas en el mundo.

La ausencia de Ed Sheeran a un evento tan importante algunos aseguran por no tener algún show dentro de la ceremonia otros aseguraron que el británico no asistió por no tener suficientes nominaciones, algo que para muchos fue una injusticia con un artista que pasa por su mejor momento.

La parte política del Grammy se vivió al momento de presentarse un pre grabado mostrando algunas figuras leyendo el libro "Fuego y Furia" escrito por Michael Wolff que narra el primer año de gobierno de Trump. Cher, John Legend, Cardi B, Snoop Dogg y DJ Khaled cerrando la lectura con Hillary Clinton. La cantante cubana Camila Cabello hizo una férrea defensa de los inmigrantes, "Este país fue construido por soñadores, para soñadores que buscaban el sueño americano seguido vino la actuación de Bono y su banda interpretando "Get Out of Your Own Way", que denuncia el racismo.

