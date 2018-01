Salman Rushdie, uno de los invitados imperdibles en el ‘Hay Festival’

El autor del libro ‘La decadencia de Nerón Golden’, estará en conversatorio con el escritor Juan Gabriel Vásquez. Rushdie habló en ‘Dos y Punto’ acerca de su más reciente publicación, “quería concentrarme en un periodo de tiempo corto, hacer el retrato de crisis de mi casa. Varios de los personajes de esta novela son inmigrantes, sobretodo el protagonista, quería recrear cómo Nueva York está construida por emigrantes”.

Además, Salman confesó que “mi anterior libro es un cuento de hadas sobre la ciudad de Nueva York, cuando lo terminé de escribir quise contar esa historia de una manera totalmente opuesta y eso es lo que es ‘La decadencia de Nerón Golden’, ahí se ve lo que lamentablemente pasa en nuestras vidas. Siempre dicen que nunca se debe escribir una novela sobre lo que está ocurriendo, pero si uno logra describir bien el momento va a quedar en el tiempo”.

“Yo no sabía cómo iba hacer este personaje, pero cuando decidí que sería un cineasta me conecté mucho porque yo siempre he sido un gran admirador del cine. Por ejemplo, pienso que la Mujer Maravilla es una de las mejores películas que vi en el 2017”, contó el escritor.

