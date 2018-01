César Mora: “Yo no podría dejar de cantar”

El recordado interprete de la canción ‘Canela’, estuvo en ‘Dos y Punto’ hablando de lo que ha sido su carrera artística, “hoy en día no me molesta mucho que se relacione mi carrera como músico con mi carrera en la televisión, ya no me martiriza eso”.

“Hay un mix entre mi madre y mi padre, mi madre es la artista, tiene una voz de soprano preciosa, ella fue mi manager. La primera canción que me enseñó fue campanera. Mi padre es el acervo musical, tenía sus colecciones de música. Él oía la vieja guardia cubana y puertorriqueña” contó el César Mora.

El artista está preparando un próximo disco, el cual será un recopilatorio de sus boleros favoritos. Además, hará parte de la serie ‘María Magdalena’ donde interpretara al Rey Herodes y actuara junto a María Fernanda Yepes, Manolo Cardona y Andrés Parra.

