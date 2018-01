Elton John despedirá su carrera con una gira de 3 años

Elton John anunció hoy miércoles 24 de enero, que dejará de viajar para dedicarse a sus hijos, pero su despedida será por lo alto, con una última gira mundial de tres años que se detendrá en cada continente, arrancará en septiembre en Allentown, Pensilvania, en el este de Estados Unidos, y tendrá todo su vestuario diseñado por Gucci.

"No haré más giras", dijo la "leyenda del pop".

A sus 70 años, el cantante y pianista británico, sigue llenando estadios de todo el mundo y así lo ha hecho por mas de medio siglo.

"He tenido una vida increíble y una carrera increíble (...) pero mi vida cambió, las prioridades de mi vida cambiaron" y ahora "son mis hijos y mi esposo y mi familia", afirmó el músico al periodista Anderson Cooper, tras un miniconcierto ante cientos de periodistas e invitados y una presentación de su carrera en realidad virtual.

"Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no quiero que ellos me extrañen", Elton John es considerado el tercer artista mas importante del genero, después de Elvis Presley y los Beatles, teniendo en cuenta su presencia en la lista de las más escuchadas en Estados Unidos.

"He estado en la parte trasera de una camioneta desde los 16 años", dijo este músico que ha vendido más de 300 millones de discos, y es ganador de cinco Grammy y un Óscar.

El autor de "Rocket Man", "Don't Let the Sun Go Down on Me" y "Like a Candle in the Wind" está casado con el cineasta canadiense y ex empresario publicitario David Furnish, de 55 años.

