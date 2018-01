Motera atracada por parrillero apoya restricción ordenada por Peñalosa

Alejandra Jiménez, una joven bogotana de 29 años de edad, reclama de las autoridades mayor preparación y más pie de fuerza para evitar que en la ciudad se presenten nuevos hechos como el que le tocó vivir a ella en octubre del año pasado.

“Yo iba llegando para mi casa en Chicó Sur. Iba en mi moto cuando una moto me cerró, se bajó el parrillero y me amenazó con un arma de fuego y me robaron mi moto que era mi medio de transporte y mi única fuente de ingresos”, cuenta Alejandra.

La víctima dice que recurrió a las autoridades a poner la denuncia pero se lamenta de que no le ayudaron.

“No me ayudaron, no hicieron nada. Me quedé sin mi moto, sin mis ahorros, sin mi trabajo. Por eso estoy totalmente de acuerdo con que prohíban el parrillero hombre para que a otras personas no les pase lo mismo que a mí”, afirma.

Cuatro meses después del robo, Alejandra dice que su moto no ha aparecido: “Parece como si se la hubiera comido la tierra”.

