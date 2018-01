Arelys Henao presenta “No podemos callar”

Cada vez son más los casos de violencia que se presentan siendo la mujer la victima de su agresor que en muchos casos resulta ser su pareja. Es por ello que Arelys Henao, la interprete de música popular quiso a través de "No podemos callar" hacer un llamado de atención a las mujeres que viven esa cruel realidad para que reaccionen, denuncien y comiencen una nueva vida.

“Mujeres, no permitamos que nos maltraten por miedo y amor no podemos callar. Uno puede querer mucho pero tiene que valorarte porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad”.

Este tema hace parte del álbum "Mi historia", grabado, mezclado y masterizado en el estudio Rancho Viejo de Vicente Fernández en Guadalajara, México.

La autoría del tema es del maestro Hernán Darío Hernández y el vídeo cuenta con la participación fuera de la intérprete los actores colombianos Carolina Acevedo y Ramiro Meneses.

