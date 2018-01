Ana Belaval, la periodista que se hizo viral tras entrevista con Ricky Martín

Belaval es la protagonista del video que hace pocos días causó controversia en redes sociales, luego de que ella consiguiera hablar con el cantante Ricky Martín. La periodista en conversación en el programa ‘Dos y Punto’ contó que, “yo pensaba que no me estaba escuchando y le dije que quería hacer de todo con él, además muchos al ver mi reacción pensaron que me iba a dar algo, pero yo tenía era un 'yeyo puertorriqueño’”.

“Es rarísimo ser la noticia y no reportar la noticia. Asimismo, yo hago tantas cosas ridículas que menos mal fue esto lo que salió. Sin embargo, siempre había querido representar esa parte divertida y buena de los latinos, ya que somos una minoría en la televisión de Estados Unidos”, dijo Belaval.

El video y Ana fueron tendencia en redes sociales, pues divirtió no solo a ella y al artista puertorriqueño sino también a todos lo que vieron lo sucedido.

