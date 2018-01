El tantra, una forma de vida entre lo terrenal y lo espiritual

La psicóloga explicó en el programa ‘En Armonía’ que “el tantra es una camino de integración donde sucede el matrimonio entre la diosa y el dios, entre lo masculino y lo femenino. No es un camino de placer, es un camino de aceptación. El tantra es la vida, no es una técnica, no es control, el tantra se revela”.

Diana, contó que en su libro “‘La maestra de tantra: Confesiones íntimas de una exploradora del amor’, expongo desde mi corazón mi camino de vida, de la oscuridad que había antes de llegar al tantra, de la pulsión y del hogar que he encontrado en mí a través de este camino”.

