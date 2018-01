MI BANDA SONORA. GUSTAVO ARENAS “DR ROCK”.

Presumida-Enrique Guzmán y los Teen Tops.

Sympathy for the devil-The Rolling Stones.

El último adiós-Daniel Santos y el cuarteto de Pedro Flo-res

Pastime paradise-Stevie Wonder

Wish you were here-Pink Floyd

Behind blue eyes-The Who

Aladin Sane-David Bowie

Jesús en el jardín-Richie Ray y Bobby Cruz

Many rivers to cross-Jimmy Cliff

Comentarios