Ray Santiago: “Mi personaje es como el 'Sancho Panza' de 'Ash'”

El proyecto fue creado por Sam Raimi, Ivan Raimi y Tom Spezialy y desde el 2015 han producido dos temporadas donde Ray Santiago ha participado interpretando a Pablo Simón Bolívar, amigo del protagonista, “mi personaje es un idealista que quiere ser un héroe”, contó el actor.

El puertorriqueño en ‘Dos y Punto’, recordó que “cuando el director me eligió para el papel me dijo que tenía que ser el corazón del grupo”. Además, confesó que “cuando era pequeño me gustaban las películas de terror y me pedía ser el perseguido”.

Ray también se refirió sobre la participación de los actores latinoamericanos en las producciones internacionales “quería ser actor porque los latinos no estaban muy representados y aunque hoy hay más intervención de nosotros en la televisión y el cine casi siempre están en papeles de estereotipos. Por eso me gusta el papel en la serie, porque se sale de lo típico”.

