Farc no había pedido protección para exguerrilleros asesinados en Peque: MinInterior

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció este jueves que serán revisados los programas de seguridad para los ex combatientes de las Farc, en respuesta al asesinato de dos de ellos, en hechos ocurridos en Peque, departamento de Antioquia.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Rivera dijo que el Gobierno Nacional rechaza y condena este asesinato en Peque “y vamos a tomar decisiones para ajustar protocolos para impedir que hechos de esta naturaliza se vuelvan a presentar”.

Aclaró que los dos ex guerrilleros asesinados no tenían medidas de protección porque la comisión que evalúa el nivel de riesgo –de la que hace parte el grupo político de las Farc - no había estimado que las requirieran. Vamos a revisar porque esto no puede seguir, dijo.

Y añadió que la versión que tiene el Gobierno es que los dos hombres asesinados estaban en actividad política, iban a acompañar a uno de los candidatos a la Cámara a Peque, pero este no asistió por razones de salud y entonces lo dos excombatientes fueron a atender la reunión. Precisó que el crimen no fue en el sitio de la reunión, sino en otro lugar.

Rivera fue enfático en señalar que pese a estos crímenes las medidas de protección para los miembros de las Farc desmovilizados y ahora unidos en partido político han sido eficaces.

Recordó que un estudio señala que alrededor de 700 ex miembros de las Autodefensas fueron asesinados tras los acuerdos con esas organizaciones, mientras que en el caso de las Farc se han cometido 25 crímenes excombatientes certificados y otros 9 en proceso de verificación. “Las medidas de protección han tenido mayor eficacia que en procesos anteriores” y no se ha presentado ningún incidente en las zonas de verificación o antiguas zonas veredales, precisó.

Finalmente dijo que en la zona de Peque hay presencia del Clan del Golfo y las hipótesis apuntan a que este doble asesinato vendría de allá, pero lo determinará la justicia.

Finalmente añadió que los dos hombres muertos no tenían jerarquía ni mando dentro de las Farc e insistió en que no están en los listados en los que las Farc pidieron protección individual.

