Esto contesto Ricky Martin cuando sus hijos preguntaron por que tenían dos papás.

En entrevista con la revista Out, especializada en divulgar contenidos de la comunidad LGBT, Ricky Martin detalló la conversación que mantuvo con sus dos hijos: Matteo y Valentino, en la que fue claro y transparente.

"Mis hijos me preguntaron el por qué tienen dos papás y le expliqué que somos una familia moderna", puntualizó Ricky.

"Mucha gente me dice 'tus hijos salen en la portada de las revistas y bla, bla, bla', y yo sólo les digo' sí, porque quiero normalizar esto'. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga 'no hay nada malo al respecto'.

"Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos", agrego el astro de la musica pop, Ricky Martin interpreta al novio del fallecido diseñador Gianni Versace en la nueva entrega de la miniserie American Crime Story.

Enrique Martín Morales "Ricky Martin" , es conocido en el mundo por cantar, componer, actuar y escribir música.

Inició su carrera musical a mediados de la década de los 80, como vocalista del reconocido grupo musical exitoso en la década del 70 llamado Menudo.

