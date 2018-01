'Canela', la canción que marcó la vida de Jaime Garzón

Uno de los tantos recuerdos que dejó Jaime Garzón fue su vínculo con la música, en especial con la canción ‘Canela’ compuesta por César Mora, quien en entrevista con el programa ‘Dos y Punto’ afirmó que “nunca pensé fuera a tener ese destino, la escribí inspirado en un entierro en Quibdó”.

El cantante confesó que “en la primera fiesta que nos vimos con Jaime le interpreté ‘Canela’ en casi 80.000 géneros, desde ahí se volvió asistente de los conciertos y cada vez que nos veíamos se la cantaba mínimo dos veces”.

Igualmente, el actor recordó el día de la muerte de Jaime Garzón “cuando vi por las noticias le dije a mi esposa que nos fuéramos para Girardot, allí me quedé los días del sepelio y la velación. Me llamaban para cantar la canción pero no fui capaz”.

Además, ‘Canela’ es la banda sonora de la serie Garzón Vive, que recordará quién fue este personaje.

