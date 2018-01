Mi Banda Sonora con Julián Arango

MI BANDA SONORA JULIÁN ARANGO 2018

Balada para un gordo-Juan & Juan.

La gallina dijo Eureka-Les Luthiers.

Un beso y una flor-Nino Bravo.

Jingle de la casita roja de Davivienda 1986.

Celo-Willie Colón.

Se dice de mi-Yolanda Rayo.

El Chapulín Colorado-Roberto Gómez Bolaños.

With a little help from my friends-Joe Cocker.

Parachutes-Coldplay.

Hey Pachuco-Royal Crown Revue.

Always look at the bright side of life-Monthy Python.

Los sabores del porro-Totó la Momposina.

Felicidad-La cabra mecánica.

Marianita-Héctor Zuleta y Adaníes Díaz.

You never can tell-Chuck Berry

Cucurrucucú paloma-Caetano Veloso

