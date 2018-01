Partidos políticos apoyan decisión de Santos frente al Eln

Congresistas de diversas colectividades hablaron con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, sobre la decisión del presidente Juan Manuel Santos, de ordenar el regreso del equipo negociador del Gobierno para los diálogos con el Eln, ante las acciones terroristas emprendidas por la guerrilla, tras el final del acuerdo bilateral sobre cese del fuego.

Senador Iván Cepeda – Polo Democrático Alternativo

Es parte de las vicisitudes que tienen estos procesos; hay que recordar que pasaron cosas similares, y hay que estar preparados para ver cómo de manera constructiva se resuelven esos problemas. Con el cese del fuego se produjo un descenso evidente de los hechos de violencia y también de los enfrentamientos con las Fuerzas Militares. Hay que buscar que ese acuerdo sea reanudado.

Senador Alfredo Rangel – Centro Democrático

Es una decisión tardía la adoptada por el presidente Santos. El gobierno debe exigirle al Eln que se concentre en algunos lugares del país, si se quiere continuar con las negociaciones.

Representante Angélica Lozano – Partido Verde

El cese del fuego ha salvado vidas, pero atacando no es forma de negociar. El presidente Santos actúa bien llamando a su equipo negociador. Ese grupo carece de unidad de mando, de cohesión interna y de voluntad real de negociar, por lo que el ultimátum hecho por el presidente es positivo. Los guerrilleros deben responder si quieren mantenerse en una guerra donde nadie gana o si se le quieren medir a la paz en serio. Ellos decidirán qué es lo que quieren.

Senador Luis Fernando Velasco – Partido Liberal

Me parece lógica la posición del presidente Santos. No hay nada más anacrónico que lo del Eln, al intentar reivindicar una posición política con la fuerza de las armas. Me parece que el Eln debe sentarse a decir si quiere o no negociar y si tiene o no unidad de mando. El cese del fuego ha salvado vidas, pero respaldo la posición del presidente Santos.

Comentarios