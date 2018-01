¿Le cuesta cumplir los objetivos que se traza para el año nuevo?

El equipo de “Dos y Punto” habló con Miirabai (la primera Master ‘Thetahealing’ en Colombia), sobre esta técnica de meditación profunda que sirve como tratamiento alternativo para la salud y capacitación en crecimiento personal y autoayuda.

Miirabai contó el proceso que las personas deben seguir para despojarse de los elementos que no los dejan avanzar, “hagan una lista de las pérdidas que tuvieron en el 2017. La muerte de un familiar, de un negocio, si es víctima de un robo, si termina con su novio, cualquier cosa de la que esté aferrada y la haya perdido”.

“Es importante hacer la lista porque la energía de la pérdida no le permite a la persona o a la familia evolucionar, la gente sigue atascada con la pérdida”, agregó Miirabai.

La experta también confesó el error más común de las personas al planear sus objetivos para 2018. “El propósito no es una acción, es solo una intención, estas no se materializan, mi propuesta es no hacer propósitos sino realizar acciones, eso sí está vinculado a una emoción y pasión, de esta manera lo van a lograr”.

