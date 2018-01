Al Gobierno le ha faltado compromiso para defender la paz: Victoria Sandino

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Victoria Sandino, integrante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, indicó que de las 34 normas que se contemplaron deberían haber sido aprobadas para poner en marcha la totalidad de lo pactado en los acuerdos de paz, solamente se aprobaron 12 y a estas les hicieron modificaciones.

“Sabemos que las paz es incluso más difícil que la guerra, creeríamos que al Gobierno le ha faltado más compromiso para defender el acuerdo con todo la institucionalidad”, indicó Sandino.

De igual manera indicó que “el tema no es que el Congreso pase todo, no es que le pase a las Farc, estamos discutiendo sobre la base de un acuerdo especial, que gira en torno a las víctimas, el gobierno negocio eso y el Congreso no responde a esas necesidad de las víctimas”.

Comentarios