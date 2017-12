El mejor regalo para Vicente García en Navidad, estar con su familia

¿Te gusta más la Navidad o el Año Nuevo?

De joven me gustaba más el Año Nuevo, pero ahora que estoy como más maduro prefiero la Navidad con mis abuelas y mi familia.

¿Le gustan más los días o las noches para pasar las fiestas?

Me gusta más el 24 de diciembre.

¿Cuál es el recuerdo más lindo que tiene de las Navidades?

Me acuerdo cuando tenía 6 años, mi abuela paterna me regalo la bicicleta que quería y también un 'atari', ese día lo recuerdo con mucha alegría.

Actualmente, ¿qué regalo le gustaría que le dieran?

Uno se pone como sentimental y yo lo que quiero es estar con mi familia, con mi mamá y mi abuela que no la he visto este año.

¿Cómo son las navidades en Colombia comparadas con las de República Dominicana?

Todavía no he vivido una Navidad en Colombia, he vivido vísperas de diciembre hasta el 14, ya luego me voy para Santo Domingo.

¿Cuál es su comida preferida en esta época?

Allá se come mucho puerco asado y un pastel que se parece mucho al tamal, pero es de otra forma y es súper navideño, eso me encanta comer el 24 y 31 de diciembre.

¿Colabora con los adornos navideños en su casa?

A mí me gusta ayudar, casi siempre mi cuota es musical, yo me encargo de seleccionar los discos que se van a poner y a conectar el equipo, también me gusta estar en la cocina.

¿Cuál es la música ideal para estas fiestas?

Yo disfruto mucho de estar con mis abuelas y disfruto mucho de ponerles la música que ellas escuchaban, entonces se escucha mucho bolero, mucho Alberto Beltrán, Felipe Pirela, Billo´s Caracas Boys, de todo un poco, mucha música tropical sobre todo.

¿Te toca cantar en las fiestas familiares?

No, si canto es porque surge de momento, pero no es algo que se espere cada año.

