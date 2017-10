El Día Mundial del Bastón Blanco, un homenaje a los invidentes

Carlos Parra, el director general del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), destacó las funciones del bastón, “es algo muy importante para los invidentes, los hace sentirse seguros y los guía”.

“El bastón en general era símbolo de poder, el bastón es motivo de orgullo y un icono de identidad para que las personas nos conozcan”, agregó Parra.

El director también contó detalles de las novedades que traen los nuevos bastones, “hay cambios en los materiales, los mangos son de un caucho que no deja sudar el bastón, se permite guardarlo para que no incomode. Además se le ha implementado una ruedita al bastón para que a la persona no se le escape ningún hueco o ningún obstáculo por el camino”.

La celebración se hace para sensibilizar a la sociedad acerca de los obstáculos que las personas no videntes enfrentan para su libre circulación, representando una contribución a la integración.

