‘Buena Vista Social Club’ me llevó al nivel más alto de mi música: Barbarito Torres

Barbarito Torres, uno de los músicos más importantes de Cuba, habló para los micrófonos de “Dos y Punto” sobre lo que para él representó ser parte de ‘Buena Vista Social Club’, una agrupación musical muy popular de La Habana, cuyos miembros practicaban el baile y la música, y cuya grabación llamada como el mismo club se convirtió en un éxito internacional.

“El club me llevó a los más altos niveles de mi música, se supo en todos los rincones del mundo entero. El disco, ‘Buena Vista Social Club’, lo grabamos con mucho amor y nunca pensamos en el boom que iba a tener, todavía no me lo creo” afirmó Torres.

El documental acerca del club musical será presentado en salas de cine, para el artista cubano, esta muestra audiovisual “es un recordatorio del gran proyecto musical, en donde se recordarán los grandes iconos de la música cubana, y la continuación de nosotros los más jóvenes, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer”.

El músico cubano también contó detalles de la música de su país y de la importancia que ésta debería tener alrededor del mundo, “Cuba se merece ser reconocido, la isla es una fábrica de músicos, creo que es importante que se conozca la música de cuba en el mundo entero”.

