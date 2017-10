MinInterior cuestiona impedimento para que miembros de las Farc entren a la Cámara

El ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, cuestionó la decisión adoptada en la Cámara, donde se ordenó impedir el ingreso de miembros de las desmovilizadas Farc y recordó que quieren se acogieron al acuerdo de paz con el Gobierno, recuperaron desde el 15 de agosto pasado su condición de ciudadanos.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo que es un abuso adoptar medidas para impedir el ingreso al recinto legislativo. “Mucha gente no quiere a las Farc, pero eso no deja de ser un abuso”, apuntó Rivera Flórez, quien destacó que en el Senado no se haya adoptado una medida de ese tenor, pese a que su presidente no está de acuerdo con el pensamiento de las Farc, ni lo que hizo en el pasado.

Como lo informó Caracol Radio, la presidencia de la Cámara, a través de una carta dirigida al coronel Samuel Darío Bernal, oficial de enlace de la Policía Nacional en el Congreso de la República, se pidió impedir el ingreso a las instalaciones de esa célula a exintegrantes de la guerrilla de las Farc, hasta que estas personas se sometan a un juez competente que defina su situación jurídica.

