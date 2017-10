El concierto en homenaje a la memoria de Chester Bennington se podrá ver en todo el mundo

Después de tres meses de la lamentable muerte de Chester Bennington vocalista de Linkin Park sus compañeros volverán por primera vez al escenario este viernes 27 de octubre en Hollywood Bowl de Los Ángeles (EE.UU.) en el concierto denominado “Linkin Park y amigos celebran la vida en memoria de Chester Bennington".

Integrantes de la banda han invitado a los millones de seguidores de todo el mundo para que vean el homenaje desde su propio canal en Youtube de manera gratuita y con transmisión en vivo .

Además del show de Linkin Park, el tributo contará con otros grandes músicos invitados como Blink-182, Jonathan Davis de Korn, Daron Malakian de System of A Down, Avenged Sevenfold o Bring Me The Horizon, entre otros.

Las ganancias que genere el concierto y su transmisión se destinarán a la fundación One More Light, parte de la organización sin fines de lucro Music for Relief, fundada por el propio Bennington y destinada a entregar ayuda a sobrevivientes de desastres naturales y a proteger el medio ambiente.

Chester Bennington se quitó la vida el 20 de Julio de este año

