"'La Vendedora de Rosas' ha sido la experiencia más bonita de mi vida": Lady Tabares

Lady Tabares, la actriz que protagonizó la historia que narra las crudas vivencias de ‘Mónica’, una joven vendedora de rosas de Medellín durante la navidad, estuvo en la cabina de “Dos y Punto” junto a Mileider Gil, otra de las actrices que hizo parte del elenco de la película.

El filme, que fue nominado a la Palma de Oro como Mejor Película en 1998, regresa en una versión remasterizada en resolución 2k. Lady nos contó porque la película fue tan importante para su vida, “la vendedora de rosas me cambio la vida radicalmente, la película me ha dado mucha madurez y crecimiento personal, incluso las experiencias negativas me enseñaron mucho”.

Ahora, con la remasterización de la película, Lady expresó que, “‘La vendedora de rosas’ regresa y volver a verme en la pantalla es muy gratificante, el documental es un homenaje a todos los que hicieron parte de la película y que ya no están con nosotros”.

Además, Mileider Gil también habló para “Dos y Punto” sobre las sensaciones al ver la película por primera vez, y compara la situación con su proyección actual. “Cuando vi ‘La vendedora de rosas’ en el estreno en Bogotá, llore cuando la vi, ahí supe lo que fue mi personaje y porque lo hice, no sabía la dimensión que tenía”.

“Lo que más me sorprende es que las nuevas generaciones vean la película, que no es para tomarla como un ejemplo, porque es un mundo de drogas y de sufrimiento, es una película para que las personas aprendan de ello”, añadió la actriz.

